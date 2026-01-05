закрыть
5 января 2026, понедельник
Пит Хегсет: Российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?

  • 5.01.2026, 23:54
Пит Хегсет
Фото: Getty Images

Министр войны США потроллил российское ПВО во время операции Вашингтона в Венесуэле.

Во время операции США в Венесуэле по задержанию диктатора Николаса Мадуро российские средства ПВО «сработали не слишком хорошо».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра войны США Пита Хегсета во время его тура «Арсенал свободы» в Вирджинии.

Он отметил, что три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, «почти 200 лучших американцев» вошли в центр города.

«Похоже, те же российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?», - потроллил он россиян.

