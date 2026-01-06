Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области РФ
- 6.01.2026, 1:13
Что известно.
В Амурской области 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС России по региону. Заявление ведомства передает ТАСС.
«В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет», — говорилось в сообщении ведомства.
В связи с инцидентом движение на участке было приостановлено, также сообщалось, что ожидаются задержки пассажирских поездов. Для ликвидации последствий к месту происшествия отправили восстановительные поезда и оперативную группу МЧС.