Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области РФ 6.01.2026, 1:13

Что известно.

В Амурской области 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС России по региону. Заявление ведомства передает ТАСС.

«В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет», — говорилось в сообщении ведомства.

В связи с инцидентом движение на участке было приостановлено, также сообщалось, что ожидаются задержки пассажирских поездов. Для ликвидации последствий к месту происшествия отправили восстановительные поезда и оперативную группу МЧС.

