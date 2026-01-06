закрыть
В США закрыли крупнейшую исследовательскую библиотеку NASA

  • 6.01.2026, 2:59
Часть ее собрания планируют выбросить.

Администрация президента США Дональда Трампа закрывает крупнейшую исследовательскую библиотеку NASA в центре Годдарда в Мэриленде, сообщает The New York Times 31 декабря.

В фондах библиотеки – десятки тысяч книг, документов и научных журналов, многие из которых никогда не оцифровывались и не доступны нигде больше.

Часть материалов отправят на склад, остальное утилизируют. В NASA утверждают, что это «реорганизация», а не ликвидация. Закрываются 13 зданий и более 100 лабораторий, что позволит экономить около $10 млн в год. Однако сотрудники и профсоюзы говорят о хаотичных действиях и уничтожении уникального оборудования.

С 2022 года закрыты уже 10 библиотек NASA, теперь останется только три. Ученые предупреждают, что агентство теряет научную память, критически важную для будущих космических миссий. Доступ к архивам Apollo, советским ракетным исследованиям и редким журналам может быть утрачен навсегда.

Сокращения проходят на фоне планов урезать бюджет NASA почти на 25% и закрыть 19 действующих научных миссий, включая Chandra и Juno.

