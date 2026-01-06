закрыть
The Atlantic: Чего хотела оппозиция в Венесуэле?

  • 6.01.2026, 3:32
The Atlantic: Чего хотела оппозиция в Венесуэле?

Захват Мадуро стал кульминацией многолетних усилий.

Американские удары по Каракасу и захват диктатора Николаса Мадуро стали кульминацией многолетних усилий венесуэльской оппозиции, добивавшейся внешнего вмешательства. Однако после начала операции многие из тех, кто призывал к решительным действиям США, рискуют оказаться на обочине политического процесса, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

В ночь на субботу по военным объектам в Каракасе были нанесены удары, в результате которых, по данным источников, погибли десятки людей. Вскоре после этого Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены в США. Для миллионов венесуэльцев это стало моментом катарсиса: лидер, ассоциируемый с репрессиями, экономическим коллапсом и массовой эмиграцией, был устранен.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо приветствовала операцию, заявив, что «час свободы настал». Ранее она открыто выступала за силовой сценарий и активно лоббировала идею американского вмешательства, в том числе через связи с госсекретарем США Марко Рубио. Однако в субботу президент США Дональд Трамп публично отнесся к ней пренебрежительно, заявив, что она «не пользуется уважением в стране», и дал понять, что реальная власть на переходный период будет разделена между США и вице-президентом Мадуро Делси Родригес.

Многие оппозиционеры признают сомнительную правовую основу операции, но считают ее неизбежной. «У нас не было роскоши выбора», — говорят активисты, указывая на провал протестов, выборов и международного давления за последние годы.

Тем не менее будущее Венесуэлы остается под вопросом. Политзаключенные по-прежнему в тюрьмах, ключевые фигуры прежнего режима сохраняют влияние, а оппозиция, добившись желаемого вмешательства, пока не получила гарантий участия в формировании новой власти.

