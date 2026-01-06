Рейтинг Трампа резко вырос 6.01.2026, 4:00

Дональд Трамп

Опрос.

Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos и агентством Reuters, рейтинг президента США Дональда Трампа повысился до 42 процентов, что является наиболее высоким показателем его поддержки с октября прошлого года.

«Рейтинг одобрения Трампа составляет 42 процента — выше, чем в декабрьском опросе, когда он составлял 39 процентов, и его самый высокий показатель с октября», — говорится в сообщении.

Исследование также выявило, что примерно треть участников опроса одобряет ударные действия США против Венесуэлы, тогда как 72 процента выражают опасение, что США могут слишком активно вмешиваться во внутренние дела латиноамериканской страны.

В декабре прошлого года сообщалось, что с наступлением Нового года и приближением промежуточных выборов некогда непоколебимая власть Трампа над республиканцами ослабнет. Уточняется, что политик выполнил большую часть этой программы, став одним из самых влиятельных президентов в современной истории США.

