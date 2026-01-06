Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Липецкой области

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Липецкой области1
- 6.01.2026, 8:04
Вспыхнул пожар.
В ночь на вторник, 6 января, беспилотники ударили по нефтебазе в Липецкой области РФ. На месте удара вспыхнул пожар.
Об этом сообщает российское издание Astra.
Отмечается, что пожар вспыхнул на территории ООО Усманская нефтебаза, расположенной в селе Стрелецкие хутора.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил атаку БПЛА и заявил, что после «падения беспилотника» произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе.
Какой именно объект был поражен, Артамонов не уточнил.
По информации Astra, Усманская нефтебаза занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по их перевозке собственным автотранспортом.