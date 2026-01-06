В Венесуэле вблизи президентского дворца произошла стрельба
- 6.01.2026, 8:24
Были замечены дроны.
Вечером понедельника, 5 января, в столице Венесуэлы Каракасе вблизи президентского дворца Мирафлорес произошла стрельба.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что на видеозаписи с места событий, геолокацию которого подтвердили журналисты, в небе зафиксированы световые объекты, вероятно дроны, а также работа средств противовоздушной обороны.
В столице Венесуэлы Каракасе шла интенсивная стрельба.— Сharter97.org (@charter_97) January 6, 2026
По сообщениям, президентская гвардия могла принять собственные беспилотники за вражеские и открыть по ним огонь. pic.twitter.com/M6TjtMszCC
Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны.
В то же время представитель Белого дома в комментарии телеканалу заявил, что они внимательно следят за сообщениями о стрельбе в Венесуэле, но отметил, что «США не причастны к этому».
5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально стала временным президентом страны. Церемония принесения присяги прошла под председательством спикера парламента Хорхе Родригеса.