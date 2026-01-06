Компания белорусов выкупила целый вагон, чтобы встретить Новый год

Компания белорусов выкупила целый вагон, чтобы встретить Новый год7
В праздновании были хороводы, Дед Мороз со Снегурочкой и все традиционные элементы.
Компания из 25 человек организовала в поезде настоящий праздничный настрой: украсили вагон, поставили елку, накрыли стол и пели под гитару, заметило BGMedia.
Как показал один из белорусов в видео в Instagram, компания выкупила целый вагон для поездки из Минска в Брест 31 декабря и отметила Новый год в 12 часов ночи под аплодисменты. В праздновании были хороводы, Дед Мороз со Снегурочкой и все традиционные элементы новогоднего застолья.
Автор видео объясняет идею так:
«Все просто, мы пропитаны спонтанностью. Именно поэтому нам удалось с легкостью самоорганизоваться в количестве 25 человек, разделили между собой обязанности, тем самым достигнув филигранности в реализации нашего праздника!»
Видео набрало более 400 тысяч просмотров и много комментариев. Некоторые зрители рассказывали, что ехали тем же поездом и слышали песни сквозь сон. Другие отмечали, что тоже организовали спонтанные празднования в своих вагонах.
Белорусы высоко оценили идею:
«Люди в количестве 25 человек не смогли снять хату на НГ, но у них была отличная смекалка. Реализация супер»;
«Пока что одно из лучших празднований из тех, что я видел в «инсте» в этом году».
Некоторые выражали желание присоединиться в следующий раз:
«Извините, пожалуйста. Я не знаю, куда вы едете. Но можно с вами? Я согласна на отдых. На следующий год. Ну мало ли».
Не обошлось и без шуток:
«Так же я: не могу собрать трех друзей, чтобы вместе провести время. Потому что у всех серьезные дела»;
«Предлагаю комментаторам объединиться и снять целый состав на следующий НГ, маршрут не важен».