закрыть
6 января 2026, вторник, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, в какой камере держат Мадуро

1
  • 6.01.2026, 8:38
  • 5,500
Стало известно, в какой камере держат Мадуро
Фото: Getty Images

В этой тюрьме ранее находились и другие известные фигуранты резонансных дел.

Арестованного диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес содержат под стражей в Бруклине, однако в разных секциях учреждения с усиленным уровнем безопасности, предназначенного для подсудимых, сообщает CBS News.

Как уточняет издание, в этой тюрьме ранее находились и другие известные фигуранты резонансных дел. По словам источников в правоохранительных органах, Мадуро размещён на одном из верхних этажей здания.

При этом он содержится не в одиночной камере, а вместе с другими высокопоставленными заключёнными. Адвокат Марк Фернич предположил, что такой режим, вероятно, выбран для защиты Мадуро от основной массы заключённых.

CBS News отмечает, что Фернич ранее представлял интересы известного наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, который отбывал наказание в федеральной тюрьме недалеко от Манхэттена.

«Если Мадуро и поместят в камеру одиночного содержания с круглосуточным режимом, то это будет сделано либо в целях его безопасности, либо для предотвращения самоубийства», — заявил адвокат.

Фернич также добавил, что в настоящее время в бруклинской тюрьме содержатся многие участники самой известной транснациональной преступной группировки Венесуэлы — Tren de Aragua.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский