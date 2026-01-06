Стало известно, в какой камере держат Мадуро 1 6.01.2026, 8:38

В этой тюрьме ранее находились и другие известные фигуранты резонансных дел.

Арестованного диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес содержат под стражей в Бруклине, однако в разных секциях учреждения с усиленным уровнем безопасности, предназначенного для подсудимых, сообщает CBS News.

Как уточняет издание, в этой тюрьме ранее находились и другие известные фигуранты резонансных дел. По словам источников в правоохранительных органах, Мадуро размещён на одном из верхних этажей здания.

При этом он содержится не в одиночной камере, а вместе с другими высокопоставленными заключёнными. Адвокат Марк Фернич предположил, что такой режим, вероятно, выбран для защиты Мадуро от основной массы заключённых.

CBS News отмечает, что Фернич ранее представлял интересы известного наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, который отбывал наказание в федеральной тюрьме недалеко от Манхэттена.

«Если Мадуро и поместят в камеру одиночного содержания с круглосуточным режимом, то это будет сделано либо в целях его безопасности, либо для предотвращения самоубийства», — заявил адвокат.

Фернич также добавил, что в настоящее время в бруклинской тюрьме содержатся многие участники самой известной транснациональной преступной группировки Венесуэлы — Tren de Aragua.

