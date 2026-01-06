В Беларуси подняли еще один налог 3 6.01.2026, 8:41

3,018

Он касается владельцев собак.

В Беларуси изменили правила налогообложения для владельцев собак: соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс. Нововведения затрагивают как размер платежа, так и порядок предоставления льгот.

Налог обязаны уплачивать владельцы собак старше трёх месяцев. До недавнего времени ставка составляла 13 рублей за обычную собаку и 63 рубля — за представителей потенциально опасных пород. С 2026 года суммы увеличены: теперь владельцам придётся платить 14 и 67 рублей соответственно.

Платёж вносится ежеквартально. Обязательным условием остаётся регистрация животного — её можно оформить через службу «одно окно» в районных или городских исполкомах, а в Минске — в администрациях районов. Начисление налога отражается в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что изменилось в системе льгот

Помимо повышения ставок, власти скорректировали правила предоставления налоговых послаблений. Теперь граждане, которые имеют право не платить налог за одну собаку, но содержат несколько животных, могут самостоятельно выбрать, за какого питомца вносить платёж.

Ранее от уплаты налога за одну собаку освобождались люди с инвалидностью I и II группы. Владельцы собак-поводырей не платят сбор вне зависимости от группы инвалидности. Также льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью.

Ответственность за неуплату

Игнорирование обязательств может обернуться штрафом. За отсутствие регистрации собаки и неуплату налога предусмотрено административное взыскание — до 15 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 675 рублей.

