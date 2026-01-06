Редкую кошку с плоской головой заметили впервые за 30 лет 6.01.2026, 9:21

2,716

Видеофакт.

Учёные впервые за три десятилетия зафиксировали на юге Таиланда суматранскую кошку с плоской головой (Prionailurus planiceps). Эти хищники считались, возможно, вымершими, но фотоловушки показали, что они всё ещё живут и размножаются в регионе, пишет «Хайтек».

Суматранская кошка, или кошка с плоской головой, получила своё название из-за широкой плоской формы черепа. Этот небольшой ночной хищник весит около 2 килограммов — меньше домашней кошки — и ведёт скрытный образ жизни в густых зарослях и заболоченных лесах.

Учёные несколько лет пытались зафиксировать вид с помощью дистанционных камер. В итоге фотоловушки в Заповеднике дикой природы принцессы Сириндхорн впервые за 30 лет сняли суматранскую кошку на видео. Среди зафиксированных особей была самка с детёнышем, что указывает на размножение вида в этом регионе.

Главными угрозами для суматранских кошек остаются утрата естественных мест обитания и чрезмерный вылов рыбы людьми. На данный момент в мире насчитывается примерно 2500 этих редких хищников, и они включены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com