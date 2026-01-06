Редкую кошку с плоской головой заметили впервые за 30 лет
- 6.01.2026, 9:21
Видеофакт.
Учёные впервые за три десятилетия зафиксировали на юге Таиланда суматранскую кошку с плоской головой (Prionailurus planiceps). Эти хищники считались, возможно, вымершими, но фотоловушки показали, что они всё ещё живут и размножаются в регионе, пишет «Хайтек».
Суматранская кошка, или кошка с плоской головой, получила своё название из-за широкой плоской формы черепа. Этот небольшой ночной хищник весит около 2 килограммов — меньше домашней кошки — и ведёт скрытный образ жизни в густых зарослях и заболоченных лесах.
Учёные несколько лет пытались зафиксировать вид с помощью дистанционных камер. В итоге фотоловушки в Заповеднике дикой природы принцессы Сириндхорн впервые за 30 лет сняли суматранскую кошку на видео. Среди зафиксированных особей была самка с детёнышем, что указывает на размножение вида в этом регионе.
Главными угрозами для суматранских кошек остаются утрата естественных мест обитания и чрезмерный вылов рыбы людьми. На данный момент в мире насчитывается примерно 2500 этих редких хищников, и они включены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.