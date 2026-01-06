Белорусам обещают морозы до -26°C 1 6.01.2026, 9:40

Первая рабочая неделя года пройдет под знаком снега и низких температур.

В стране установилась устойчивая зимняя погода, которая, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время практически не изменится. О возвращении плюсовых температур говорить рано — морозы сохранятся, особенно ощутимыми они будут на востоке республики, где снежный покров местами превышает 20 сантиметров, а холод будет буквально «щипать» лицо.

Во вторник, 6 января, снег пройдет на большей части территории страны, а днем в юго-восточных районах местами ожидаются сильные снегопады. Температура воздуха составит от −1 до −7 °C.

Осадки не прекратятся и в Рождество. В ночь на 7 января столбики термометров опустятся до −5…−12 °C, а днем будет от −3 до −9 °C.

В четверг, 8 января, снег сохранится преимущественно на юго-востоке. Днем на юге возможны метели и усиление ветра с порывами до 18 м/с. Ночью похолодает до −7…−13 °C, а дневная температура составит −6…−11 °C.

С пятницы, 9 января, морозы усилятся. Снег по-прежнему ожидается, особенно в юго-восточных районах. Ночью температура будет колебаться от −9 °C на юго-востоке до −20 °C на севере, днем — от −8 до −15 °C.

К выходным осадки постепенно прекратятся, однако холод усилится. В ночь на 10 января температура может опуститься до −17…−23 °C, а местами — и до −26 °C. Днем сохранится мороз −10…−17 °C.

В воскресенье, 11 января, ночные температуры на востоке вновь достигнут −25 °C. Днем станет немного теплее: от −6 до −13 °C, а на юго-западе страны воздух прогреется до −1 °C.

