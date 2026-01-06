В Варшаве состоится презентация книги «Беларусь Натальи Радиной» 6.01.2026, 9:57

Новая книга Юрия Фельштинского будет представлена 16 января.

16 января, в пятницу, в 18:00 в Центре Анджея Вайды (Al. Ujazdowskie 20) в Варшаве пройдет презентация новой книги известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора». Будут представлены версии книги на белорусском, украинском и русском языках.

В презентации примут участие автор книги Юрий Фельштинский и главная героиня — Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия’97». Ведущим мероприятия будет ксендз Вячеслав Борок. Гости смогут задать вопросы и пообщаться с участниками встречи.

Юрий Фельштинский — автор известных книг «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина», «Третья мировая. Битва за Украину».

Книга «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — это история современной Беларуси, описанная через жизнь одного человека: белорусской журналистки и политика Натальи Радиной, главного редактора ведущего белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» (Charter97.org).

Прочитав эту книгу читатель станет свидетелем революционных событий и протестного движения, начавшихся в Беларуси в 1995 году и не затухающих по сей день, ознакомится с летописью многочисленных политических убийств, организованных белорусскими спецслужбами по указанию диктатора Лукашенко, вместе с Радиной окунется в ее тюремные будни, ощутит радости ее освобождения и сложности уникального побега от КГБ из Беларуси, окажется очевидцем ярких и незабываемых встреч с такими известными современниками как Станислав Шушкевич, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другими.

Читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, — с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО.

Но главный вывод, который может сделать читатель, заключается в том, что, несмотря на временные поражения и пролитую кровь, аресты и казни последних десятилетий, отсутствие реальной помощи извне, белорусская демократия жива, а белорусы продолжают бороться за свободу.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей

Презентация состоится 16 января, в пятницу, в 18:00

Адрес: Варшава, Центр Анджея Вайды, Al. Ujazdowskie 20

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com