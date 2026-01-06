закрыть
Теперь у России три группы проблем

  • Павел Климкин
  • 6.01.2026, 10:07
  • 4,942
Теперь у России три группы проблем
Павел Климкин

США получают карт-бланш на управление ценами на нефть.

У РФ три группы проблем из-за операции США в Венесуэле. И пока что решения не просматриваются — наоборот, все будет только усложняться. Поэтому эта операция для нас — исключительно в плюс.

Первая группа — политическая, или статусная. СССР, а затем РФ выстраивали свое присутствие в Латинской Америке с 50-х годов прошлого века, и сейчас есть все предпосылки к тому, что эти усилия окажутся напрасными: эту страницу истории можно будет перевернуть. После потери Сирии это будет означать почти окончательную утрату статуса глобального игрока и его трансформацию в региональный. И это прямое следствие российской агрессии.

Вторая группа — имиджевая. Пропаганда пропагандой, но дураков в мире нет. Практически все будут проводить параллели между эффективными и эффектными действиями США и российской «СВО». Да и недавнее стратегическое соглашение между РФ и Венесуэлой наглядно демонстрирует, чего на самом деле стоит российская «поддержка».

Третья, и по сути главная, — энергетическая. Имея налаженное взаимодействие с Саудовской Аравией и контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы, США получают карт-бланш на управление ценами на нефть и ее потоками. То есть те самые «карты», о которых любит говорить Трамп. Вопрос лишь в том, как именно он решит их разыграть. Речь идет не только о нас. Если он вообще захочет, может оставить их в рукаве. Есть над чем работать.

Павел Климкин, «Фейсбук»

