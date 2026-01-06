Россия завалила Беларусь консервированными огурцами

Россия завалила Беларусь консервированными огурцами9
- 6.01.2026, 10:16
Наша страна — в топе покупателей.
По итогам 11 месяцев 2025 года Беларусь возглавила топ покупателей российских консервированных огурцов и корнишонов.
По данным издания «Агроэкспорт», за этот период Беларусь импортировала этого маринада на сумму 5 млн долларов.
За ней следуют Казахстан (почти 4 млн долларов), Китай (более 600 тыс. ), Кыргызстан (более 400 тыс. ) и Израиль (более 350 тыс.).
Как отмечают в «Агроэкспорте», российский экспорт консервированных огурцов в прошлом году приблизился к рекорду.
За рассматриваемый период Россия экспортировала 9 тыс. тонн огурцов и корнишонов на почти 12 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 27% в натуральном выражении и 47% — в стоимостном.