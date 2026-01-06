закрыть
Bild: США задержали не просто жену Мадуро

  • 6.01.2026, 10:29
Силия Адела Флорес де Мадуро

Вашингтон считает Флорес центральной фигурой международной сети наркоторговли.

Как и её муж, Силия Адела Флорес де Мадуро была задержана в ночь на субботу в ходе зрелищной операции армии США в Каракасе. Сейчас жена свергнутого диктатора также ожидает суда в бруклинской тюрьме. В чём её обвиняют и кто она? Об этом пишет BILD.

Флорес родилась в 1956 году в штате Кохедес «на ранчо с глинистой почвой», однажды рассказывал Мадуро. По данным BBC, в раннем детстве она вместе с семьёй переехала в Каракас. В 32 года получила диплом юриста, что привело её в орбиту Мадуро. Они познакомились в 1990-е годы. Она — адвокат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, Мадуро — его доверенное лицо. Силия «подмигнула ему», вспоминал диктатор их знакомство. Поженились они лишь в июле 2013 года, вскоре после вступления Мадуро в должность президента. Общих детей у них нет. У Флорес трое сыновей от первого брака, у Мадуро — один сын.

Флорес не была первой леди, которая улыбается и посещает школы или дома престарелых. New York Times называет её одной из самых могущественных фигур режима — её называют не первой леди, а «Primera Combatiente» («Первая боевая соратница»). Политический взлёт Флорес начался ещё в 1990-е. В качестве ведущего адвоката она добилась освобождения из тюрьмы Уго Чавеса после того, как тот в 1992 году потерпел неудачу при попытке переворота. А в 1994 году она получила для него помилование от нового президента Рафаэля Кальдеры.

«Соправительница»

В 2006 году Флорес стала первой женщиной на посту председателя парламента Венесуэлы. Она приняла должность от (сюрприз!) Николаса Мадуро. Он же стал министром иностранных дел. Флорес также оказалась ловкой в вопросах кумовства: до 2011 года, по данным газеты Tal Cual, как минимум 16 её родственников получили работу в парламенте. Vanity Fair говорит даже о 40. В 2012 году Флорес стала главным адвокатом правительства. Эксперты часто описывают её как «мозг» юридических и институциональных манёвров Мадуро. В марте 2013 года она ушла в отставку, но на её влиянии это не сказалось.

«Николас — это лицо, но Силия — это кулак. Ничего значимого не происходит во дворце Мирафлорес без её одобрения. Именно она контролирует лояльность судей», — цитировала Miami Herald в 2017 году бывшего высокопоставленного офицера внутренней разведки Венесуэлы.

После победы оппозиции на выборах 2015 года Флорес возвращается в парламент как депутат и выходит на телевидение. Её программа называется «Con Cilia en Familia». Она навещает семьи и демонстрирует близость к народу. В 2017 году она входит в Учредительное национальное собрание, чтобы затыкать рот политическим оппонентам мужа. В 2021 году она снова становится депутатом — до тех пор, пока США не арестовывают её 3 января.

Угнетательница и обвиняемая

Правозащитные организации и следователи ООН возлагают на режим Мадуро ответственность за внесудебные казни, произвольные задержания и политические преследования. Критики также обвиняют Мадуро в том, что, блокируя международные гуманитарные поставки, он усугубил гуманитарный кризис в стране. И всегда в центре обвинений — Силия Флорес.

«Она никогда не была первой леди. Она была соправительницей. В материалах DEA (Управления по борьбе с наркотиками США, прим. ред.) она фигурирует не как супруга, а как ключевая фигура финансовых сетей режима», — заявил бывший высокопоставленный сотрудник DEA газете New York Times в 2020 году.

Власти США считают Флорес центральной фигурой международной сети наркоторговли. Она уже много лет находится в санкционных списках западных государств. Теперь ей официально предъявлены обвинения в США: торговля наркотиками, финансирование терроризма и незаконное владение оружием.

