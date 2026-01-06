Самый богатый человек Азии открестился от закупок российской нефти 6.01.2026, 10:43

2,312

Мукеш Амбани

Мукеш Амбани боится санкций.

Индийский конгломерат Reliance Industries, принадлежащий самому богатому бизнесмену Азии Мукешу Амбани, заявил, что в январе не ожидает поставок российской нефти и не получал таких грузов на протяжении последних трёх недель.

Об этом сообщает Reuters.

Частный нефтеперерабатывающий гигант, который ранее был крупнейшим покупателем российской нефти не только в Индии, но и в мире, выступил с официальным заявлением, опровергнув публикацию Bloomberg. Агентство со ссылкой на данные Kpler утверждало, что три танкера с российской нефтью направляются на НПЗ Reliance в Джамнагаре.

«После начала войны в Украине в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, продаваемой со значительным дисконтом. Эти закупки вызвали резкую критику со стороны западных стран, которые ввели санкции против энергетического сектора России, указывая, что нефтяные доходы используются для финансирования военных действий Москвы», — отмечает Reuters. — «На фоне отказа Reliance от российской нефти импорт из РФ в Индию, как ожидается, ещё больше сократится в январе, а Китай останется единственным ключевым рынком сбыта для Москвы».

Одновременно источники Reuters сообщили, что власти Индии обратились к нефтеперерабатывающим компаниям с требованием еженедельно раскрывать данные о закупках российской и американской нефти. По их словам, Нью-Дели рассчитывает, что импорт российской сырой нефти снизится ниже отметки в 1 млн баррелей в сутки, поскольку страна стремится продвинуться в переговорах о торговом соглашении с США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com