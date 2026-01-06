закрыть
В соцсетях показали «горящий» троллейбус в Минске

  • 6.01.2026, 10:44
  • 2,472
Что произошло на самом деле.

В сети появилось видео, в котором сотрудник МЧС из пожарного рукава поливает колесо троллейбуса в Минске. Горело ли на самом деле транспортное средство, узнало агентство «Минск-Новости».

«Сегодня на ул. Тимирязева загорелся троллейбус», — подписал видео один из телеграм-каналов, демонстрируя действия спасателей, похожие на процесс тушения.

В комментариях один из пользователей написал: «Что-то подсказывает, что не просто он горел, в нескольких метрах лежали контактные провода и искрились, рядом стояла скорая».

Однако ни искрящихся проводов, ни кареты скорой помощи в кадре нет. В МЧС также опровергли факт возгорания, пояснив, что перегрелись элементы тормозной системы, а сотрудники «обеспечивали пожарную безопасность на месте».

Позже в «Минсктрансе» поделились деталями «горячего» видео:

— 29 декабря около 11.50 в районе ул. Тимирязева, 65, в троллейбусе маршрута № 77 по причине неисправности пневмосистемы произошла частичная блокировка колес, что привело к их перегреву. Возгорания не было. Прибывшие работники МЧС охладили колеса. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель дождался техпомощи и отправился в парк для устранения неполадки.

