В соцсетях показали «горящий» троллейбус в Минске
- 6.01.2026, 10:44
- 2,472
Что произошло на самом деле.
В сети появилось видео, в котором сотрудник МЧС из пожарного рукава поливает колесо троллейбуса в Минске. Горело ли на самом деле транспортное средство, узнало агентство «Минск-Новости».
«Сегодня на ул. Тимирязева загорелся троллейбус», — подписал видео один из телеграм-каналов, демонстрируя действия спасателей, похожие на процесс тушения.
В комментариях один из пользователей написал: «Что-то подсказывает, что не просто он горел, в нескольких метрах лежали контактные провода и искрились, рядом стояла скорая».
Однако ни искрящихся проводов, ни кареты скорой помощи в кадре нет. В МЧС также опровергли факт возгорания, пояснив, что перегрелись элементы тормозной системы, а сотрудники «обеспечивали пожарную безопасность на месте».
Позже в «Минсктрансе» поделились деталями «горячего» видео:
— 29 декабря около 11.50 в районе ул. Тимирязева, 65, в троллейбусе маршрута № 77 по причине неисправности пневмосистемы произошла частичная блокировка колес, что привело к их перегреву. Возгорания не было. Прибывшие работники МЧС охладили колеса. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель дождался техпомощи и отправился в парк для устранения неполадки.