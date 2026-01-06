Лучшие фильмы на Рождество: шесть картин, которые вселяют веру в чудо 1 6.01.2026, 10:59

Их просмотр скрасит праздничный вечер.

Рождество Христово - это не только церковный праздник, но также официальный выходной день. Чтобы скрасить свой вечер 7 января, предлагаем вам посмотреть один из Рождественских фильмов для всей семьи. Фильмы на Рождество зарядят вас позитивом и верой в чудо.

«Четыре Рождества», 2008

Эта добрая, смешная и поучительная кинокомедия рассказывает о влюбленной паре, которая не спешит связывать себя узами брака, поскольку родители молодых людей развелись. Оба родителя пары завели собственные семьи, и теперь у них двоих по четыре семьи. В канун Рождества парень с девушкой хотят поздравить всех своих родственников, а затем полететь на отдых. Но их поездка срывается и преподает им ценный урок. Этот фильм о вечных семейных ценностях и личном счастье понравится каждому.

«Один дома», 1990

Эта легендарная комедия для всей семьи обязательно посмешит вас, если вы её ещё не видели. Главный герой фильма - маленький мальчик Кевин. Родители нечаянно забыли его дома, отправляясь в поездку на рождественские каникулы. Кевин развлекается в одиночку и наслаждается праздником. Его дом привлек парочку грабителей, которые думают, что дома никого нет. Но мальчик придумывает, как оригинально проучить воров.

«Полярный Экспресс», 2004

Анимационный блокбастер рассказывает историю мальчика, который не верит в Рождество и Санту. Как-то раз, в канун Рождества, он получает уникальную возможность отправиться на Северный Полюс, и лично убедиться в существовании Санты. Возле его дома проезжает поезд, который отправляется прямо на Северный полюс. В этом поезде он встретит невероятные приключения.

«Рождественские письма», 2010

Женщина по имени Кристи работает на почте и отвечает на письма, адресованные Санта Клаусу. Она получает послание от маленькой Эмили. Девочка просит Санту найти жену для его родного дяди - разочаровавшегося в жизни почтальона. Кристи отвечает на письмо девочки и придумывает решение проблемы. Это кино рассказывает удивительную историю двух людей, которых объединило Рождество.

«Новая Рождественская сказка», 1988

Кино является комедийной адаптацией известной «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса. Бесчувственный и самовлюбленный циник Фрэнк озабочен только зарабатыванием денег и имеет жестокое чувство юмора. Он совершенно не ценит других людей и не заботится об их чувствах. Чтобы проучить богатого мерзавца, высшие силы посылают ему трех призраков.

«Чарли и шоколадная фабрика», 2005

Мальчик по имени Чарли живет в очень бедной семье в старом доме. Однажды мальчик на последние деньги покупает шоколадку, в которой оказывается лотерейный билет на экскурсию на шоколадную фабрику чудака Вилли Вонки. Эту фабрику мечтает посетить каждый ребенок. Чарли и четверо других счастливцев, которые выиграли в лотерее, прибывают на фабрику, где их встречают удивительные чудеса и поучительные истории.

