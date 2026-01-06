Доллар продолжает дорожать
Белорусский рубль сдает позиции.
Доллар продолжает расти, а российский рубль немного дешевеет. Биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки в $93 363, пишет «Онлайнер».
Доллар вырос на 0,53 копейки и стоит 2,9497 рубля.
По евро торгов не было. Нацбанк установил курс евро на завтра — 3,4399 рубля.
Сотня российских рублей скинула 0,12 копейки и стоит 3,6713 рубля.
Десяток юаней подешевел на 0,04 копейки и стоит 4,2000 рубля.
Вчера доллар подорожал на 4,17 копейки и стоил 2,9444 рубля, Нацбанк установил курс евро 3,4399 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 3,33 копейки и стоила 3,6725 рубля, а десяток юаней подорожал на 5,88 копейки и стоил 4,2004 рубля.