6 января 2026, вторник, 11:32
Доллар продолжает дорожать

  • 6.01.2026, 11:13
  • 1,068
Белорусский рубль сдает позиции.

Доллар продолжает расти, а российский рубль немного дешевеет. Биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки в $93 363, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 0,53 копейки и стоит 2,9497 рубля.

По евро торгов не было. Нацбанк установил курс евро на завтра — 3,4399 рубля.

Сотня российских рублей скинула 0,12 копейки и стоит 3,6713 рубля.

Десяток юаней подешевел на 0,04 копейки и стоит 4,2000 рубля.

Вчера доллар подорожал на 4,17 копейки и стоил 2,9444 рубля, Нацбанк установил курс евро 3,4399 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 3,33 копейки и стоила 3,6725 рубля, а десяток юаней подорожал на 5,88 копейки и стоил 4,2004 рубля.

