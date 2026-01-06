Саммит «коалиции решительных» в Париже стартует встречей Зеленского, Макрона и американцев
- 6.01.2026, 11:38
Всего в саммите примет участие 35 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 января, посетит Париж, где примет участие в заседании «коалиции решительных» и встретится с французским коллегой Эмануэлем Макроном, сообщает France24.
Отмечается, что президент Франции примет Владимира Зеленского и американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера накануне саммита «коалиции решительных», в котором примут участие 35 стран.
Цель саммита - продемонстрировать сближение американцев и европейцев в вопросах гарантий безопасности.
- Нам удалось осуществить этот акт сближения между Украиной, Европой и Америкой, - заявил один из советников Макрона.
Известно, что в саммите примут участие 35 стран, 27 из которых будут представлены главами государств или правительств, среди участников - премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Канады Марк Карни. Ожидается также присутствие лидеров НАТО и Евросоюза.