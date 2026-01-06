Следующим может быть Путин 1 Юрий Федоренко

Режимы, построенные на страхе, всегда падают.

Иран охватили крупнейшие за последние годы протесты. Формальным триггером стал резкий рост цен. Ухудшение экономической ситуации частично было вызвано международными санкциями, частично — неурожаем. Вследствие валютного коллапса базовые продукты и лекарства стали для многих недосягаемыми. Но дело не только в деньгах. Деньги — это лишь последняя капля.

На самом деле Иран живет в состоянии накопленной ярости уже не первый год. В 2022-м страну всколыхнули массовые протесты после убийства полицией морали девушки, которая «неправильно» носила хиджаб. Тогда мир услышал лозунг иранской молодежи: «Женщина. Жизнь. Свобода». Это был конфликт поколений — молодого, открытого, цифрового общества со старой гвардией «стражей исламской революции», цепляющейся за власть с фанатичным упрямством. Страной до сих пор руководит 86-летний аятолла Али Хаменеи — «вечно молодой» символ исламско-социалистического строя.

Протесты 2022 года удалось втоптать в асфальт. Режим частично отступил — перестал наказывать женщин за «неправильное» ношение хиджабов, снизил градус публичного террора. Но сущность не изменилась. Иран остался тоталитарным государством, а репрессии против инакомыслящих лишь усилились. Фундаментальные причины взрыва никуда не исчезли. Наоборот — к ним добавились новые.

Лето 2025 года стало для Тегерана моментом стратегического унижения. Иран фактически проиграл войну Израилю и США. Успешные удары по ядерным объектам, ликвидация высокопоставленных военачальников разрушили миф о «непоколебимости» режима. Аятолла, как и полагается диктатору, объявил о победе. Общество ответило молчаливым презрением.

На этот раз протесты начались не в университетских аудиториях, а на базаре. Это принципиально другая история. Мелкие предприниматели (традиционно консервативный и лояльный к режиму слой) объявили забастовку. 28 декабря закрылись магазины мобильной техники, за ними подтянулись другие отрасли. Волна быстро накрыла 13-миллионный Тегеран и другие крупные города. К экономическому отчаянию присоединилась политика. Молодежь снова вспомнила лозунг «Женщина. Жизнь. Свобода», а рядом с ним прозвучал: «Смерть диктатору».

В некоторых городах начали вспоминать шахскую династию Пехлеви, свергнутую в 1979 году. Сам факт, что наследник последнего шаха жив и находится за границей, вдохновляет часть протестующих. Это уже не просто бунт против цен — это поиск политической альтернативы, борьба за новую версию будущего.

Почему все это важно для Украины? Потому что нынешний Иран — важный союзник путинского режима. Его оружие, его технологии, его политическая поддержка питают российскую войну против нас. Крах или серьезное ослабление власти аятоллы будет означать еще одну трещину в имперской конструкции Москвы. После потери Сирии это может стать стратегическим и окончательным ударом по российским позициям на Ближнем Востоке.

Есть еще одна, значительно более глубокая параллель. То, что сегодня происходит в Иране, завтра с высокой вероятностью произойдет в России. Те же конфликты поколений, те же санкции, та же бедность, то же репрессивное государство, которое держится на страхе. Разница лишь в том, что Россия находится в состоянии войны, во время которой мы ежедневно физически стираем «реальную армию» Путина на линии боевого соприкосновения и жжем его экономическую основу, нефтепереработку, в тылу.

Мы не знаем, сколько будут продолжаться протесты в Иране. Но история показывает: когда тоталитарный режим теряет поддержку даже лояльных классов, обратного пути уже нет. Если однажды аятолла сбежит в Москву, как это сделал год назад Асад, следующим свергнутым диктатором может стать уже Путин.

Режимы, построенные на страхе, всегда падают. Вопрос лишь во времени. Наше дело — это время сокращать. Работаем над этим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

