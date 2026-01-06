Массовый удар дронов: в России атакованы заводы и нефтебаза 6.01.2026, 11:57

Дроны долетели аж до Башкортостана.

В России этой ночью дроны атаковали ряд объектов в нескольких областях, среди которых — военные предприятия и объекты энергетики. В частности, под ударом оказалась Усманская нефтебаза в Липецкой области, где произошел пожар, пишет unian.net.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что после падения беспилотника начался пожар на промышленном объекте в Усманском округе. При этом, что именно это за объект, он не уточнил.

«Усманская нефтебаза» занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по перевозке нефтепродуктов собственным автотранспортом.

Также дроны долетели до Ленинградской области: губернатор Александр Дрозденко сообщил о «падении обломков» на территории компрессорной станции.

Astra также сообщала о многочисленных взрывах в Ярославле — в районе, где расположены НПЗ и нефтебаза.

Громко было в Пензе и Твери. По данным Astra, беспилотники могли атаковать Тверской вагоностроительный завод — одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в России.

Сначала российские телеграм-каналы писали, что в Твери беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего погиб человек. Однако позже стало известно, что причиной пожара стал взрыв бытового газа — ночью его приняли за удар БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно шло отражение атаки беспилотников.

Также дроны долетели до Стерлитамака в Башкортостане. Здесь расположен нефтехимический завод (АО «СНХЗ»), который уже не раз становился целью атак.

В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути, из-за чего были задержаны несколько поездов и «поврежден инфраструктурный объект», сообщил губернатор.

