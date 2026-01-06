закрыть
Белоруска поругалась с музыкальной компанией, связанной с невесткой Лукашенко

  6.01.2026, 12:21
Блогерка Анджилиша во Дворце независимости

Она заявила, что устала молчать.

Блогер Анджилиша (Ангелина Михалева), которая выпускала песни в рамках проекта «Анжи», рассказала, что ее творчество пропало с музыкальных площадок. В произошедшем Михалева обвинила компанию Flagman Music, с которой сотрудничала три года. Этот лейбл связан с невесткой Лукашенко Анной Селук, пишет «Зеркало».

У Анджилиши миллионная аудитория: у ее YouTube-канала 2,8 миллиона подписчиков, в TikTok — 3,8 миллиона. До недавнего времени ей принадлежал и проект «Анжи», в рамках которого блогер выпускала песни. Но, как рассказала Анджилиша 5 января, теперь она не имеет к нему никакого отношения.

— Лейбл Flagman Music забрал проект «Анжи», — заявила блогер. — Я устала об этом молчать, и пора все рассказать. Лейбл Flagman Music, с которым я работала три года, удалил все треки «Анжи» с музыкальных площадок.

По словам девушки, на этом компания «не остановилась» и выпустила новый трек без ее ведома.

— Официально заявляю: я не имею никакого отношения к этой песне. Обложка, текст и бит были созданы с помощью нейросетей — опять же без моего ведома, — рассказала она. — Никакого творческого процесса с этими людьми у меня уже давно нет. Нас связывают только юридические моменты, которые в данный момент решаются. Никаких моральных оценок Flagman Music я давать не буду и не хочу. Просто это действие, по моему мнению, порочит мою честь и достоинство как артиста.

@andjilisha

Пора время вам рассказать причину улаления всех треков, а также почему на «анжи» вышел новый трек…

♬ Last Hope (Over Slowed + Reverb) - Steve Ralph

Звукозаписывающая компания Flagman Music была создана в ноябре 2020 года. Как выяснили журналисты, эта компания, которая продвигала Анджилишу как певицу, связана с невесткой Лукашенко, женой его среднего сына Дмитрия. За три неполных года Анна Лукашенко под псевдонимом Анна Селук создала 106 песен, и самые известные из них продвигал именно Flagman,

Сама Анджилиша активно выступала на провластных мероприятиях. А в августе прошлого года Анджилиша дала концерт в оккупированном Крыму.

Из-за чего блогер поссорилась с Flagman Music, неизвестно.

