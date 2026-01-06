закрыть
Российских офицеров охватила паника

  • 6.01.2026, 12:49
  • 1,628
Российских офицеров охватила паника

Они массово подают рапорты с просьбой о переводе в тыл.

На Покровском направлении среди российских военных наблюдается резкое падение мотивации командного состава.

Об этом сообщаетпартизанское движение «АТЕШ».

По данным партизан, офицеры ВС РФ в подразделениях 39-й гвардейской мотострелковой бригады массово подают рапорты с просьбой о переводе в тыл или на менее активные участки фронта.

Командование, в свою очередь, пытается удержать офицеров на позициях давлением — угрожает дисциплинарными взысканиями, понижением в должности и блокировкой дальнейшей карьеры. Кроме того, их жестко обвиняют в потерях позиций подчиненными и требуют предоставления отчетов о «стабильной обстановке», которой фактически нет.

Также российских командиров заставляют подписывать документы, не соответствующие реальной ситуации на фронте.

В «АТЕШ» отмечают, что большинство офицеров деморализованы, плохо ориентируются в местности и воспринимают службу на Покровском направлении как опасную ссылку. Они постоянно боятся ударов Сил обороны Украины, действий партизан и утечки информации о своих командных пунктах и маршрутах передвижения.

