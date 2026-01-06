Ученые: Обнаружено то, чего во Вселенной не должно быть 6.01.2026, 12:57

Этот объект меняет представление о космосе.

За последние несколько лет астрономы обнаружили много объектов и явлений в космосе, которые бросают вызов нашим лучшим представлениям об эволюции Вселенной и галактик в ней. Теперь астрономы обнаружили в ранней Вселенной скопление галактик, внутри которого находится газ, который не должен быть таким горячим, как он есть.

Это открытие противоречит существующим моделям формирования скоплений галактик, которые предсказывают, что такие температуры газа наблюдаются только в более зрелых и стабильных скоплениях галактик на более поздних этапах жизни Вселенной.

Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScinceAlert.

Астрономы обнаружили молодое скопление галактик, получившее название SPT2349-56. Оно существовало уже через 1,4 млрд лет после Большого взрыва, и астрономы увидели его таким, какое оно было 12,4 млрд лет назад. Именно столько свет скопления галактик перемещался к нам через космос.

Это скопление содержит примерно 30 галактик, в которых звезды образуются со скоростью, которая превышает скорость звездообразования в Млечном Пути в 5000 раз. Это скопление галактик очень массивное для своего возраста, а его ядро имеет диаметр около 500 000 световых лет, что в 5 раз превышает размер нашей галактики.

По словам астрономов, они обнаружили, что межгалактический газ в скоплении как минимум в 5 раз горячее, чем предполагают текущие модели развития скоплений галактик. Этот газ имеет более высокую температуру, которая оценивается в 10 миллионов градусов Цельсия, чем наблюдается в современных зрелых скоплениях галактик. Ученые говорят, что они не ожидали увидеть такой горячий газа через 1,4 млрд лет после Большого взрыва. Согласно теории, гравитационное влияние галактик и энергия звезд должны нагревать межгалактический газ очень медленно и этот процесс должен занимать миллиарды лет.

Скопление галактик — это область пространства, где гравитация усиливается по мере того, как галактики притягивают друг друга. Эта гравитация влияет на газ межгалактический газ, увеличивает его энергию и температуру.

На основе существующих моделей, одна только гравитация не могла бы создать такую температуру. Астрономы предполагают, что мощные струи, исходящие как минимум от трех сверхмассивных черных дыр в скоплении SPT2349-56, могут давать дополнительную энергию.

По словам астрономов, вероятно, сверхмассивные черные дыры в этом скоплении, уже тогда закачивали огромное количество энергии в окружающую среду и формировали молодое скопление галактик гораздо раньше и оказывали более сильное влияние на их развитие, чем предполагалось.

Современные модели предполагают, что массивные запасы газа, образующие межгалактическую среду в скоплениях галактик, собираются, а затем нагреваются гравитационными взаимодействиями между компонентами молодого скопления, которое превращается в более зрелый, стабильный объект.

Новые данные показывают, что формирование скоплений галактик происходит не так, как предполагалось, а значит, возможно, придется пересмотреть процесс и скорость эволюции скоплений галактик.

Понимание скоплений галактик – это ключ к пониманию самых больших галактик во Вселенной. Эти галактики в основном находятся в скоплениях, и их эволюция в значительной степени определяется средой скоплений в процессе их формирования, включая межгалактическую среду, говорят ученые.

Новое открытие говорит о том, что теоретическое понимание эволюции скоплений галактик далеко не полное и нужны новые исследования ранней Вселенной.

