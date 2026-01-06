закрыть
Politico: Путин унижен

  • 6.01.2026, 13:03
Politico: Путин унижен
Фото: Getty Images

Москва вновь показала себя ненадежным союзником.

Молниеносная операция США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро стала не только демонстрацией силы администрации президента США Дональда Трампа, но и серьезным ударом по имиджу России и амбициям лично Путина. Эксперты и российские националисты сходятся во мнении, что Москва вновь показала себя ненадежным союзником, неспособным защитить даже ближайших партнеров, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Захват Мадуро продемонстрировал, что провозглашенная Путиным идея «многополярного мира» и антизападного альянса от Каракаса до Тегерана на практике оказалась бессильной. В то время как Трамп смог за считанные часы провести дерзкую операцию в Латинской Америке, Россия уже четвертый год увязает в войне против Украины, не достигнув заявленных целей и понеся огромные потери.

Бывший кремлевский спичрайтер и политолог Аббас Галлямов заявил, что Путин «болезненно завидует» Трампу, который сделал то, что Кремль не смог осуществить в Украине. Аналогичные оценки прозвучали и со стороны ультранационалистов. Заключенный в колонии Игорь Гиркин отметил, что Россия вновь потеряла лицо, не оказав помощи союзнику.

Ситуация с Венесуэлой стала продолжением серии внешнеполитических неудач Москвы. Ранее Россия не вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе, фактически допустила падение режима Башара Асада в Сирии и не смогла помочь Ирану во время ударов США и Израиля. Теперь Мадуро, в отличие от Виктора Януковича или Асада, не получил убежища в России и предстал перед судом в Нью-Йорке.

В Кремле осудили действия США как нарушение суверенитета, однако реальных шагов не последовало. На фоне этого в российском экспертном и пропагандистском сообществе все чаще звучит откровенная зависть к американской способности действовать жестко и эффективно. По мнению аналитиков, именно это — а не сама операция — стало главным унижением для Москвы.

