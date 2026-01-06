Один уже дотанцевался

Один уже дотанцевался2
Мир действительно изменился.
Некоторые люди, хорошие люди, расстраиваются, что, арестовав Мадуро, Трамп пустил демократизацию Венесуэлы на самотек. И мало того, что он пустил на самотек, так он еще сказал, что у нобелевской лауреатки Мочадо в стране нет никакой поддержки.
И вот я, честно говоря, немножко недоумеваю, как хорошие люди представляют себе демократизацию Венесуэлы Трампом. Ну то есть: вот нам показали Мадуро в суде, а следующим кадром ликующие граждане Венесуэлы строят демократию на улицах Каракаса?
Так в кино это называется монтаж. А в жизни это называется переходный период. А переходный период — это такой период, во время которого случаются всякие неприятности. И в случае с Венесуэлой переходить, видимо, пришлось бы долго. Вот в Ираке американцы занялись демократизацией и за двадцать лет так толком никуда не перешли.
Поэтому гораздо приятнее разбираться с неприятностями переходного периода чужими руками. Особенно если это руки соратников Мадуро. Потому что иначе именно соратники Мадуро все неприятности и устраивали бы. Как говорится: пусть тот, кто нам мешает, тот нам и поможет.
Опять же и международное право тогда страдает гораздо меньше. Хотя, по правде говоря, мало чего там осталось, чему страдать. Путин, Мадуро и прочие истекающие гаранты много сделали, чтобы из всего международного права осталось только право сильного.
И заметь, когда Путин вторгался в Украину, а Мадуро расстреливал демонстрантов, ни один союзный телевизор про международные законы не вспоминал. Им истекающий гарант уже раньше объяснил, что иногда бывает не до законов.
И призывы Макроном к соблюдению этих законов как-то не помогали их соблюдать. А все глубокие озабоченности Путину и всем остальным были глубоко фиолетовы.
Потому что они строили дивный новый мир, в котором главное правило – сильный всегда прав. И думали, что только они будут этим правом пользоваться. Потому что они знали, что они сильные. Им персональный телевизор это много раз объяснял.
Ну вот строили, строили и наконец построили. И выяснился один неприятный нюанс: в мире, где сильный всегда прав, надо быть сильным. А представления путиных, асадов и прочих истекающих гарантов о своей силе оказались сильно преувеличенными.
Асад и Мадуро убедились в этом на болезненном персональном опыте. И, возможно, кое-кто еще тоже начинает подозревать что-то неладное. Я, на самом деле думаю, что неладное кое-кто начал подозревать, еще когда Асад показал ему пример. Но пример Мадуро, которого из всех красауцау защищали только иностранные кубинские наемники, выглядит особенно убедительным.
Заметь, что арест Мадуро кое-кто категорически осудил только через свою Эйсмонт. В смысле, если что вдруг пойдет не так, то она осуждала, ей и отвечать.
А персонально у истекающего гаранта подходящего повода для осуждения за эти три дня так и не нашлось. Потому что деда лучше лишний раз не злить.
И если этот дед предлагает какую-то сделку, то лучше соглашаться, пока он предлагает по-хорошему. А то один Мадуро уже дотанцевался.
Потому что мир действительно изменился. И теперь не до законов в нем стало тому, кто на самом деле может себе это позволить.
