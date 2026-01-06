Лукашенковские «блогеры» высмеивают посетителей выставки в Минске

Лукашенковские «блогеры» высмеивают посетителей выставки в Минске5
Видеофакт.
В декабре 2025-го года в Минском международном выставочном центре BELEXPO открылась выставка достижений «Моя Беларусь».
Как заметил телеграм-канал «Хартии-97», лукашенковские блогеры начали публиковать видео с выставки, где посетители подходят к экспонатам и забирают конфеты и печенье, а некоторые даже едят торт прямо руками. Всё это — несмотря на заградительную ленту перед экспозицией.
В роликах над белорусами откровенно насмехаются под соответствующее звуковое сопровождение.