Лукашенковские «блогеры» высмеивают посетителей выставки в Минске

5
  • 6.01.2026, 13:35
  • 5,048
Лукашенковские «блогеры» высмеивают посетителей выставки в Минске

Видеофакт.

В декабре 2025-го года в Минском международном выставочном центре BELEXPO открылась выставка достижений «Моя Беларусь».

Как заметил телеграм-канал «Хартии-97», лукашенковские блогеры начали публиковать видео с выставки, где посетители подходят к экспонатам и забирают конфеты и печенье, а некоторые даже едят торт прямо руками. Всё это — несмотря на заградительную ленту перед экспозицией.

В роликах над белорусами откровенно насмехаются под соответствующее звуковое сопровождение.

