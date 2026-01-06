Россия снова провалила начало поставок самолета МС-21 6.01.2026, 13:42

Его планировали запустить в производство 10 лет назад.

Российские авиакомпании в 2026 году снова могут не увидеть ни одного самолета MC-21, который разрабатывается с 2009 года и, по изначальным планам, должен был войти в серийное производство еще 10 лет назад, пишет The Moscow Times.

Поставка МС-21-310 и импортозамещенного Superjet 100 в полностью российском облике «увязана с сертификацией этих машин», заявил в понедельник глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Ростех» планирует завершить сертификационные процедуры в конце 2026 года. Однако после этого потребуется еще порядка трех месяцев, чтобы авиакомпании начали эксплуатировать лайны на коммерческих линиях, сказал Ядров. «Это связано с процессом приемки воздушных судов на серийном производстве, с подготовкой летных экипажей, обкаткой машин», — пояснил глава Росавиации (его цитирует «Интерфакс»).

Изначально серийное производство МС-21 собирались запустить в 2016 году, затем сроки сдвинули на 2019-й, а позднее — на 2020 год. После этого запуск производства переносили еще дважды — на 2022-й и на 2024 год.

В феврале 2024 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что поставки лайнера авиакомпаниям переносятся «скорее всего на 2025 год». Но ни одного самолета перевозчики снова не увидели.

Комплексная программа развития авиапрома, которую правительство утвердило в 2022 году, требовала, чтобы в 2024-25 гг. авиазаводы выпустили 18 машин MC-21, а к 2029 году довели производство до 72 самолетов в год. Всего, согласно программе, за 2023-25 авиапром должен был выпустить 127 самолетов различных типов, включая «суперджеты», Ил-114 и Ту-214.

