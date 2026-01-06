Сколько западных миротворцев могут прибыть в Украину 6.01.2026, 13:56

Турция будет отвечать за безопасность в Черном море.

В европейских столицах звучат разные цифры относительно численности контингента западных миротворцев в Украине. По словам европейских чиновников, колеблются они от 15 до 20 тысяч человек, хотя некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тысячам миротворцев, пишет «Радио Свобода».

По словам европейских чиновников, никаких военных планов обнародовано не было, однако пока известно, что основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты. В то же время Турция заявила, что возьмет на себя ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

Как пишет СМИ, пока неизвестно, на каком расстоянии от линии фронта могут разместить потенциальные силы «коалиции желающих». Большинство европейских чиновников, которых опросили журналисты, предполагают, что военных дислоцируют в западных регионах Украины и они будут заниматься поддержкой и подготовкой украинских военнослужащих.

По словам чиновников, американские военные могут находиться на территории Украины без участия в боевых действиях — в роли наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня.

Один из европейских дипломатов признал, что одним из вопросов, который до сих пор требует ответа, является реакция на возможную атаку России.

«Мы, по сути, до сих пор обсуждаем, будем ли открывать огонь в ответ или бежать», — сказал он.

Как сообщало агентство Вloomberg, европейские лидеры и американские чиновники стремятся финализировать соглашение о гарантиях безопасности, которое содержит возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить прочность любого мирного соглашения.

По словам источников, переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сфокусированы на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами «коалиции желающих». Там соберутся более 27 лидеров стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, а также специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

