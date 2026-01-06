закрыть
Нашелся самый дорогой завтрак в Минске

  • 6.01.2026, 14:10
  • 1,034
Нашелся самый дорогой завтрак в Минске

Цена впечатляет.

На днях блогер koko_by поделился с подписчиками историей о том, как роскошно позавтракал в столичном ресторане Zalkind Kitchen. Судя по цене, получилось по-барски, пишет «Онлайнер».

Из всех вариантов блогер выбрал самый небюджетный «Завтрак нестудента (Zalkind edition)» стоимостью (закрываем на мгновение глаза) 1200 белорусских рублей. В его состав входит:

Черная икра — 250 г.

Лососевая икра — 250 г.

Слабосоленый лосось — 100 г.

Блины.

Драники.

Как рассказал в видео koko_by, количество блинов и драников можно увеличить — нужно лишь попросить об этом повара.

В меню сказано, что такой завтрак рассчитан на 4—6 человек. Выглядит это богатство, которое подают в серебряной посуде XIX века, следующим образом.

Подписчики отреагировали на это кулинарное удовольствие по-разному.

