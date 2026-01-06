Нашелся самый дорогой завтрак в Минске
- 6.01.2026, 14:10
Цена впечатляет.
На днях блогер koko_by поделился с подписчиками историей о том, как роскошно позавтракал в столичном ресторане Zalkind Kitchen. Судя по цене, получилось по-барски, пишет «Онлайнер».
Из всех вариантов блогер выбрал самый небюджетный «Завтрак нестудента (Zalkind edition)» стоимостью (закрываем на мгновение глаза) 1200 белорусских рублей. В его состав входит:
Черная икра — 250 г.
Лососевая икра — 250 г.
Слабосоленый лосось — 100 г.
Блины.
Драники.
Как рассказал в видео koko_by, количество блинов и драников можно увеличить — нужно лишь попросить об этом повара.
В меню сказано, что такой завтрак рассчитан на 4—6 человек. Выглядит это богатство, которое подают в серебряной посуде XIX века, следующим образом.
Подписчики отреагировали на это кулинарное удовольствие по-разному.