The Observer: Два сценария для Ирана 6.01.2026, 14:15

США могут улучшить жизни миллионов иранцев.

На фоне военных поражений и углубляющегося экономического кризиса в Иране все громче звучат вопросы к правящему режиму. После 12-дневной войны с Израилем, ударов США по ядерной инфраструктуре и ликвидации иранских военных и ученых страна столкнулась с резким падением курса риала и ростом общественного недовольства, пишет The Observer (перевод — сайт Charter97.org).

Протесты, в которых теперь участвуют не только студенты, но и представители среднего класса, сопровождаются призывами к реформам и даже к возвращению из США наследника шаха Резы Пехлеви. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призывает к диалогу, однако реальная власть по-прежнему сосредоточена у верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции, которые не демонстрируют готовности к изменениям.

Часть израильского руководства и американских неоконсерваторов настаивает на новых ударах, рассчитывая, что силовое давление приведет к падению режима. Однако эксперты предупреждают, что такая стратегия может дать обратный эффект, позволив властям сплотить общество вокруг образа внешнего врага.

Альтернативой может стать жесткая дипломатическая линия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о симпатии к иранскому народу, мог бы использовать нынешний кризис для принуждения Тегерана к строгому международному контролю над ядерной программой. Речь идет о полном подчинении инспекциям МАГАТЭ, ограничении ядерной деятельности и отказе Ирана от конфронтационной региональной политики.

Сторонники такого подхода считают, что сочетание давления и переговоров способно снизить риск новой войны и открыть путь к более стабильному и мирному будущему на Ближнем Востоке. В случае успеха подобная стратегия могла бы стать одним из самых заметных внешнеполитических достижений Трампа.

