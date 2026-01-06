закрыть
Белоруска пожаловалась на испорченный Новый год в известном баре

1
  • 6.01.2026, 14:24
Белоруска пожаловалась на испорченный Новый год в известном баре

Видео об этом завирусилось в соцсети.

Белоруска Дарья с компанией решили отпраздновать Новый год в слуцком баре сети «Мята». Девушка заранее общалась с заведением в Instagram, забронировала столик, но на входе с нее потребовали незапланированную плату.

Белоруска записала видео об этом в TikTok, его за двое суток посмотрели почти 340 тысяч раз, пишет «Зеркало».

Дарья с компанией еще из пяти человек планировали отмечать Новый год в баре-кальянной «Мята» в Слуцке. Девушка списалась с заведением в Instagram и забронировала столик с депозитом в 500 рублей. Сначала ей написали, что предстоит оплатить вход, но потом уточнили, что эти деньги входят в депозит, то есть дополнительно платить не нужно.

В итоге компания пришла к бару около часа ночи, где, со слов белоруски, еще примерно 15 минут ждала охрану, чтобы та их пустила. Когда охранники пришли, то выяснилось — нужно платить за вход по 40 рублей с человека.

Дарья пыталась выяснить, что происходит, у официантки и администратора. Ей ответили, что отвечающий за Instagram человек просто был не в курсе требования.

@fursikikovnaa #мятаlounge #мята ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Playing - moshimo sound design

«Я не услышала ни одного извинения, мне не предложили никакой хотя бы скидки. <…> Вот это отношение, вот эта неорганизованность какая-то — это просто ужасно», — считает Дарья.

Позже она оставила негативный отзыв о баре в «Яндексе» и на почту «Мяты», в ответ с ней связалась руководительница заведения — извинилась и предложила удалить отзыв за скидку в 10% на двух человек. Девушка согласилась, но осталась недовольна такой скидкой, называя ее «ничтожной» и «несчастной». Друзья посоветовали записать видео для TikTok, что она и сделала.

Ролик в итоге за двое суток набрал почти 340 тысяч просмотров, под ним оставили свыше 250 комментариев.

