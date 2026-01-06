закрыть
Что известно о белоруске, которую унесло в море в Мурманске

4
  • 6.01.2026, 14:35
  • 8,130
Что известно о белоруске, которую унесло в море в Мурманске

Это было путешествие на Новый год.

Вечером 1 января во время группового айс-флоатинга под Мурманском сильным течением реки унесло 57-летнюю белоруску. Ее продолжают искать.

Специалисты отмечают, что поисковая операция проходит в крайне сложных погодных условиях: при 30-градусном морозе и густом тумане, который буквально висит над рекой, снижая видимость. Кроме этого, сейчас в Мурманской области стоит полярная ночь — время, когда солнце не выходит из-за горизонта.

«Пропала мама моей жены. Мы сами еще толком ничего не знаем и пытаемся выяснить. Знаем только, что она захотела именно на Новый год туда съездить», — рассказал «Онлайнеру» зять пропавшей белоруски. Вот что известно на данный момент.

«Хотела увидеть китов и полярную ночь»

Со слов зятя пропавшей женщины известно, что она не занималась какими-то активными видами спорта, «просто сама по себе активная».

— Поехала она в составе организованной группы. Организация (даже не знаю пока ее названия) предлагала определенный перечень мероприятий в комплексе. А кто там за что отвечал — пока не знаю. Уголовное дело возбудили в отношении того, кто должен был смотреть за этими людьми, которые должны были погружаться в воду.

Давняя знакомая белoруски Оксана рассказала, что В. еще минувшей осенью поделилась с ней планами поехать на Кольский полуостров, чтобы, «если повезет, увидеть китов, полярную ночь и все, что связано с особенностями этой местности».

— Мы все сейчас в шоке! В. — очень энергичная женщина. Мы познакомились с ней еще в 90-е на курсах повышения квалификации, когда работали медсестрами. После она получила высшее образование, работала бухгалтером, но медицину не забрасывала. В сентябре мы обсуждали с В. поездку в Мурманск другой моей знакомой, и она уже тогда загорелась идеей поехать туда тоже. Не могу сказать, что у нее была прям цель поплавать, но точно знаю, что ей хотелось попробовать то, чего никогда ранее не пробовала. Да и айс-флоатинг — сильно раскрученное сейчас развлечение.

По словам Оксаны, она делилась с В. переживаниями другой женщины, которая во время айс-флоатинга пережила сильный стресс из-за того, что к ее гидрокостюму не был пристегнут страховочный трос и ее чуть не унесло течением.

— Ее спасло лишь то, что она потихоньку, не докричавшись до инструктора, потому что было очень шумно от ветра и волн, начала грести к берегу. В. тогда только отшутилась, а я, честно говоря, даже не знала всех подробностей того приключения.

«Если повезет, можно поплавать с нерпами»

Инцидент с белoруской произошел 1 января в городе Кола на реке Тулома. Туристическая группа, в составе которой была наша соотечественница, отправилась на Поморскую набережную, где должны были проводиться занятия айс-флоатингом. Это достаточно популярное развлечение на Кольском полуострове, суть которого заключается в погружении в ледяную воду в специальных гидрокостюмах. Во время айс-флоатинга человек словно «парит» на воде. Двигаться в таком костюме без сноровки и опыта крайне сложно, поэтому чаще всего туристов в воде страхует инструктор.

«Арктическое купание» в водах Кольского залива предлагают туристам круглый год, поскольку даже зимой вода в заливе не замерзает благодаря Гольфстриму. Организаторы обещают незабываемый опыт и возможность «поплавать с нерпами, если повезет». Само погружение в воду занимает 20−40 минут, группы формируются по 10−25 человек. Как правило, в стоимость тура входит фотосессия и горячий чай. «Начало купания в сопровождении профессионального гида. Купаемся, смеемся, фотографируемся и получаем море положительных эмоций!» — говорится в объявлении.

Стоимость экскурсии — 7−8 тыс. российских рублей (250−300 белoрусских рублей). Организаторы уверяют, что такие заплывы полностью безопасны, ведь «гидрокостюмы разработаны так, чтобы вас было практически невозможно утопить», а «опытные инструкторы всегда находятся рядом».

При этом местные жители отмечают, что участок реки, где проходило погружение туристов, все же считается опасным из-за сильных подводных течений, а также приливов и отливов. Насколько можно понять, белoруску стало уносить течением в районе 16 часов дня. В местных пабликах кто-то обратил внимание, что время могло совпасть с отливом. На момент, когда была организована поисковая операция, рассматривалось два направления, куда могло унести течением туристку: Мурманск и Кольский залив или Мармаши (противоположная сторона).

В главном управлении МЧС России по Мурманской области рассказали, что поиск пропавшей беларуски продолжается, несмотря на плохие погодные условия. Сейчас на Кольском полуострове стоят сильные морозы, ночью температура опускается до -37 градусов, что серьезно осложняет работу спасателей.

Известно, что похожий инцидент во время айс-флоатинга произошел 26 декабря, и тогда туристов удалось спасти. В передрягу попали граждане Индии и Китая. По словам очевидцев, плавать туристы начали рядом с авторынком в Мурманске, а выловили их у микрорайона Дровяное на противоположном берегу. В местных пабликах пишут, что спасти туристов удалось благодаря случаю: рядом с местом, где их обнаружили, тестировали лодку. «Спасенные люди были очень напуганы и плакали», — сообщали местные СМИ.

Так почему же не смогли в первые часы найти нашу туристку? Вот как ситуацию объяснил один из местных волонтеров, опытный турист. Он показал, как выглядит Кольский залив в мороз, и напомнил, что из-за Гольфстрима течение не замерзает.

— Из-за этого в мороз образуется густейший туман. поэтому условия для поисков невероятно сложные, учитывая, что женщину унесло в темное время суток (напомним, сейчас в регионе полярная ночь). Поэтому найти человека в таких условиях очень тяжело, — говорит волонтер. Он вспомнил случай с пятью спасенными туристами, произошедший 26 декабря, и говорит, что в то время не было такого сильного мороза. Сильный перепад температуры воды и воздуха дает густой туман.

«Айс-флоатинг организовал бывший сотрудник МЧС»

Журналисты связались с президентом ассоциации «Кольский туризм» Еленой Лановой и попросили ее прокомментировать ситуацию с пропавшей белoруской, но она отказалась, сославшись на то, что «лично там не присутствовала», и изложила свою позицию в телеграм-канале. Вот что она написала: «Что пошло не так и как это произошло? Скажу сразу, что организатора я лично не знаю, известно только то, что он бывший сотрудник МЧС и аттестованный гид».

Также Лановая рассказала, что сейчас в области сильные морозы и «залив парит, видимость крайне плохая, плюс место, где был заплыв, с большим течением». «Гостью унесло, в какой момент спохватился организатор, мы не знаем, но ее уже не было видно. <…>. Мы не знаем, какой костюм был на гостье, протекал ли он, но даже если представим, что он новый, то больше шести часов он тепло не удерживает, а передвигаться в нем крайне сложно», — написала Елена Лановая.

«Срок годности гидрокостюмов истек»

Организатору айс-флоатинга, в результате которого течением реки унесло белoруску, предъявлено обвинение. Следствие выяснило, что гидрокостюмы были небезопасны: срок годности истек, проверки не проводились.

«В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы, осмотром которых установлено, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует», — сообщили в СУ СК России по Мурманской области.

Следственными органами СК России по Мурманской области предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

