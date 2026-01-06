Вот вам и первый «черный лебедь 2026» 2 Виктор Таран

6.01.2026, 14:48

3,944

Виктор Таран

Сегодняшние события в Венесуэле со временем отразятся на России.

Венесуэльская нефть — это американская нефть. И США будут вкладывать средства в ее добычу и продажу.

Вот вам и первый «черный лебедь 2026».

Сегодняшние события в Венесуэле со временем отразятся на России, когда США опустят среднемировую цену на нефть еще ниже за счет роста добычи в Венесуэле.

Конечно, если Россия не предаст своего сюзерена — Китай — и не прекратит войну в Украине.

Пойдет ли на это Россия — скоро увидим.

На все про все у «янсура анабоя» — до трех месяцев.

Что выберет Путин — скоро увидим.

Давайте наблюдать.

Виктор Таран, «Фейсбук»

