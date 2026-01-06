Вот вам и первый «черный лебедь 2026»2
- Виктор Таран
- 6.01.2026, 14:48
Сегодняшние события в Венесуэле со временем отразятся на России.
Венесуэльская нефть — это американская нефть. И США будут вкладывать средства в ее добычу и продажу.
Вот вам и первый «черный лебедь 2026».
Сегодняшние события в Венесуэле со временем отразятся на России, когда США опустят среднемировую цену на нефть еще ниже за счет роста добычи в Венесуэле.
Конечно, если Россия не предаст своего сюзерена — Китай — и не прекратит войну в Украине.
Пойдет ли на это Россия — скоро увидим.
На все про все у «янсура анабоя» — до трех месяцев.
Что выберет Путин — скоро увидим.
Давайте наблюдать.
Виктор Таран, «Фейсбук»