Россия не способна обслуживать свои порты в Арктике 6.01.2026, 15:22

1,942

Украинская разведка раскрыла масштаб проблем.

Россия оказалась не в состоянии обеспечить обслуживание своих стратегических портов в Арктике. Из-за системных экономических проблем и дефицита спецтехники северный морской путь агрессора находится в критическом состоянии, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

По данным разведки, порты Арктической зоны РФ страдают от отсутствия комплектующего оборудования для проведения дноочистительных работ и ремонта причалов. Большинство техники было иностранного производства, а доступ к ней сейчас заблокирован из-за международных санкций.

«Кремль вынужден признать невозможность выполнения планов по развитию Арктики. Портовая инфраструктура приходит в упадок, а устаревший ледокольный флот не справляется с нагрузкой», - отмечают в СВРУ.

Проблемы с обслуживанием портов напрямую бьют по логистическим планам РФ. Москва рассчитывала сделать этот маршрут альтернативой Суэцкому каналу, однако сейчас не может гарантировать безопасность даже для собственных грузов. Помимо технического фактора, на ситуацию влияет отток квалифицированных кадров и переориентация бюджетных средств на войну против Украины.

Особое внимание разведка уделяет попыткам Москвы привлечь Китай к спасению своих арктических проектов. Однако Пекин не спешит инвестировать в заброшенную инфраструктуру, опасаясь вторичных санкций и низкой рентабельности.

