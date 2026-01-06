Белорусский банк тихо изменил условия по кредитам

Белорусский банк тихо изменил условия по кредитам1
- 6.01.2026, 15:45
Более 1500 клиентов несколько лет переплачивали проценты.
Генпрокуратура выявила нарушения законодательства в работе одного из банков: там в одностороннем порядке изменили условия по кредитам, что привело к излишним платежам у более 1500 клиентов, пишет «Зеркало».
В апреле 2022 года банк в одностороннем порядке изменил условия кредитных договоров, нарушив нормы гражданского и банковского законодательства, а также собственные соглашения с клиентами. В частности, переменная годовая процентная ставка по ряду кредитов, которая должна была рассчитываться исходя из ставки рефинансирования с добавлением дополнительных пунктов, была зафиксирована в абсолютном значении.
С 2023 года ставка рефинансирования снижалась, и по первоначальным условиям договоров проценты по кредитам также должны были уменьшаться. Фиксация же ставки привела к тому, что клиенты продолжали платить завышенные проценты, что повлекло необоснованные начисления и переплаты у более 1500 клиентов.
Председателю правления банка направили представление с требованием устранить нарушения. Банк признал дополнительные соглашения к договорам, ущемлявшие права клиентов, недействительными, а также организовал перерасчет и возврат излишне уплаченных сумм.
Кроме того, банку предписано выплатить клиентам начисленные проценты и пени за неправомерные начисления, руководствуясь условиями договоров и законодательством.
О выявленных нарушениях Генпрокуратура проинформировала Национальный банк, чтобы информацию учли при планировании надзора за другими банковскими организациями.