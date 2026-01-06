СБУ поразила ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России 1 6.01.2026, 15:50

коллаж: УНИАН

Из арсенала поставлялись боеприпасы для ряда складов.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу РФ. Как сообщили источники unian.net в спецслужбе, в Нейском районе Костромской области вспыхнул масштабный «хлопок» на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

По словам собеседника, это был важный для врага арсенал, поскольку с него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений.

Также дроны «Альфы» СБУ поразили нефтебазу «Геркон Плюс» в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.

