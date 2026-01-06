закрыть
6 января 2026, вторник, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ поразила ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России

1
  • 6.01.2026, 15:50
СБУ поразила ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России
коллаж: УНИАН

Из арсенала поставлялись боеприпасы для ряда складов.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу РФ. Как сообщили источники unian.net в спецслужбе, в Нейском районе Костромской области вспыхнул масштабный «хлопок» на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

По словам собеседника, это был важный для врага арсенал, поскольку с него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений.

Также дроны «Альфы» СБУ поразили нефтебазу «Геркон Плюс» в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский