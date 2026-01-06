Леонардо Ди Каприо: рассказал, будут ли люди ходить в кинотеатры 6.01.2026, 15:56

Леонардо Ди Каприо

Киноиндустрия переживает масштабную трансформацию.

Актер Леонардо Ди Каприо выразил обеспокоенность будущим кинотеатров на фоне стремительных изменений в киноиндустрии и усиления позиций стриминговых платформ. Обладатель «Оскара» заявил, что пока неясно, сохраняется ли у зрителей интерес к просмотру фильмов на большом экране, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Актер отметил, что индустрия переживает масштабную трансформацию. По его словам, документальные фильмы уже практически исчезли из кинотеатров, а драматические ленты получают лишь ограниченный прокат, после чего зрители предпочитают дождаться релиза на стримингах.

«Все меняется с молниеносной скоростью. Это огромный переходный период. Остается вопрос: останется ли у людей интерес к кинотеатрам? Или они превратятся в нечто вроде джаз-клубов — нишевое и редкое явление?» — сказал Ди Каприо.

Актер добавил, что надеется на появление новых визионеров, которые смогут создавать уникальные проекты, предназначенные именно для кинозалов. Однако, подчеркнул он, будущее такого формата остается неопределенным.

Заявления Ди Каприо прозвучали на фоне успеха его последнего фильма — картины Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», которая собрала более 205 миллионов долларов в мировом прокате.

