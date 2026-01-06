закрыть
6 января 2026, вторник
Белоруска 15 лет назад выиграла в лотерее бриллиант, но в Нацбанке его не приняли

Белоруска рассказала в соцсетях историю о неожиданном призе из прошлого: около 15 лет назад она выиграла в лотерею бриллиант. Тогда, по ее словам, организаторы объяснили, что камень можно обменять на деньги в Национальном банке — при условии, что упаковка останется целой. Женщина так и сделала: хранила приз в коробке и спустя годы решила выяснить, что с ним делать, пишет «Онлайнер».

Однако в Нацбанке бриллиант принимать отказались. Как рассказала его владелица, ей объяснили, что это «не тот камень», который банк выкупает. В итоге драгоценность так и лежит в шкафу, а что с ней делать дальше — непонятно.

«Выиграла когда-то в «Ваше лото» такой бриллиант, лет 15 назад. Помню, на передаче говорили, стоимость его была что-то в районе 100 или 150 долларов — точно уже не помню. А обменять якобы можно было в Нацбанке. Условие — коробка невскрытая. Думаете, Нацбанк его принял? Сказали, это не тот камень, который они принимают. Вот и валяется уже сколько лет в шкафу», — поделилась историей белоруска.

Теперь женщина задумывается, не вставить ли камень в украшение, и вообще сомневается, бриллиант ли это на самом деле. В комментариях пользователи предложили разные варианты — от продажи через интернет или обращения к ювелиру. Некоторые и вовсе усомнились в ценности такого выигрыша, отметив, что небольшие бриллианты низкого качества практически не имеют рыночной стоимости.

В Нацбанке поясняют: выкупить у физлиц могут только те бриллианты, которые ранее были проданы самим банком и имеют его аттестат качества. Камень должен находиться в специальной упаковке с ненарушенной пломбой и пройти проверку специальной комиссии.

