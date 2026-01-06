США впервые применили дроны-камикадзе как оружие в Венесуэле 6.01.2026, 16:17

Эксперты говорят о смене военной тактики.

США имели возможность выпустить сотни крылатых ракет Tomahawk и JASSM для ударов по Венесуэле, но вместе с тем использовали и дроны-камикадзе, сообщает Defense Express.

Издание отметило, что на видео с места событий слышен звук, который очень напоминает полет летательного аппарата с винтом, после чего следует удар. Это, по мнению авторов, говорит об использовании именно дронов-камикадзе.

Также в публикации отмечают, что звук винтового дрона указывает на то, что он имеет электрический двигатель, а не двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, эти дроны имеют довольно высокую скорость, а также весомый размер боевой части.

Официально Пентагон не обнародовал значительных деталей операции Absolute Resolve. Отмечалось, что к операции было привлечено более 150 летательных аппаратов, а также морская группировка, включая авианосец. Поэтому нет информации о названии или типе этих дронов.

Но сам факт их использования во время операции США, отмечают в Defense Express заслуживает значительного внимания.

«Во-первых, как кажется, американские вооруженные силы имеют более чем достаточно дальнобойных ракет различных типов. Никакого недостатка в традиционных ракетных средствах поражения для проведения операции Absolute Resolve у американцев точно не было. Несмотря на это, было решено использовать именно дроны-камикадзе. И не ради эксперимента, а как полноценное средство поражения, от эффективности которого зависит проведение сверхсложной комплексной и крайне рискованной операции. А это означает наличие уже отработанного решения, использование которого было определено эффективнее традиционных ракетных ударов, что является первым для США таким использованием дронов-камикадзе», - делают вывод в Defense Express.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com