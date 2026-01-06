«Коалиция решительных» поддержит Украину в случае нового нападения РФ

«Коалиция решительных» поддержит Украину в случае нового нападения РФ2
- 6.01.2026, 16:30
- 1,712
Опубликован проект заявления.
Гарантии безопасности для Украины будут включать «обязывающие обязательства» в случае нового вооруженного нападения России.
Это следует из опубликованного проекта заявления «коалиции решительных». Как пишет Reuters, эти обязательства могут включать:
использоване военных возможностей;
разведывательную и логистическую поддержку;
дипломатическую инициативу;
принятие дополнительных санкций.
Также предусматривается, что члены коалиции продолжат оказывать Украине военную помощь и поставлять оружие при поддержке США.
Примечательно, что страны коалиции также примут участие в «механизме мониторинга и проверки режима прекращения огня», которым будут руководить США.
Отмечается, что текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров «коалиции решительных», который сегодня пройдет в Париже.
Сегодня в Париже состоится встреча союзников Украины. Главным вопросом станет максимальное согласование будущих гарантий безопасности, которые должен получить Киев в случае прекращения войны с РФ.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер уже прибыли в Елисейский дворец на эту встречу.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече в столице Франции.