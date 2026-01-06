«Коалиция решительных» поддержит Украину в случае нового нападения РФ 2 6.01.2026, 16:30

Архивное фото Reuters

Опубликован проект заявления.

Гарантии безопасности для Украины будут включать «обязывающие обязательства» в случае нового вооруженного нападения России.

Это следует из опубликованного проекта заявления «коалиции решительных». Как пишет Reuters, эти обязательства могут включать:

использоване военных возможностей;

разведывательную и логистическую поддержку;

дипломатическую инициативу;

принятие дополнительных санкций.

Также предусматривается, что члены коалиции продолжат оказывать Украине военную помощь и поставлять оружие при поддержке США.

Примечательно, что страны коалиции также примут участие в «механизме мониторинга и проверки режима прекращения огня», которым будут руководить США.

Отмечается, что текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров «коалиции решительных», который сегодня пройдет в Париже.

Сегодня в Париже состоится встреча союзников Украины. Главным вопросом станет максимальное согласование будущих гарантий безопасности, которые должен получить Киев в случае прекращения войны с РФ.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер уже прибыли в Елисейский дворец на эту встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече в столице Франции.

