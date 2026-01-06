Белорусских коров не пустили в Россию 6.01.2026, 16:39

1,022

Их пытались провезти «шпионским маршрутом».

В конце декабря на пункте пропуска «Красный Камень» сотрудники Россельхознадзора проверили грузовик с коровами. Машину остановили заранее – она ехала со стороны Беларуси, аккуратно объезжая официальные ветеринарные посты. Почти как в шпионском кино.

При досмотре выяснилось, что у перевозчика не было ни одного ветеринарного документа. Ни справок о здоровье 24 коров, ни подтверждения того, что место, откуда их вывезли, благополучно по части болезней.

Владелец груза объяснил, что животные колесили исключительно по Беларуси – из Гродненской области в Гомельскую. Правда, почему тогда маршрут пролегал через Брянскую область, непонятно.

В итоге коров без лишних приключений отправили обратно в Беларусь, а виновных – без сюрпризов – привлекли к административной ответственности.

