6 января 2026, вторник, 17:39
Белорусских коров не пустили в Россию

  • 6.01.2026, 16:39
  • 1,022
Их пытались провезти «шпионским маршрутом».

В конце декабря на пункте пропуска «Красный Камень» сотрудники Россельхознадзора проверили грузовик с коровами. Машину остановили заранее – она ехала со стороны Беларуси, аккуратно объезжая официальные ветеринарные посты. Почти как в шпионском кино.

При досмотре выяснилось, что у перевозчика не было ни одного ветеринарного документа. Ни справок о здоровье 24 коров, ни подтверждения того, что место, откуда их вывезли, благополучно по части болезней.

Владелец груза объяснил, что животные колесили исключительно по Беларуси – из Гродненской области в Гомельскую. Правда, почему тогда маршрут пролегал через Брянскую область, непонятно.

В итоге коров без лишних приключений отправили обратно в Беларусь, а виновных – без сюрпризов – привлекли к административной ответственности.

