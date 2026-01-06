закрыть
В Беларуси отменили некоторые налоговые льготы

Какие и кого они затронут?

В Беларуси отменили некоторые налоговые льготы. Изменения затрагивают как население, так и индивидуальных предпринимателей и организации. Новшества предусмотрены правками в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Так, власти установил равные ставки транспортного налога для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ранее для этих категорий действовали разные условия налогообложения.

Отменили льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу для физических лиц в отношении объектов, которые имеют статус историко-культурных ценностей, а также земельных участков, на которых они расположены.

Изменения коснулись и налога на добавленную стоимость. Отменена льгота по НДС с оборотов по реализации имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, а также материальных объектов, связанных с этими правами.

Кроме того, индивидуальные предприниматели утратили льготу по подоходному налогу в части доходов от участия в простом товариществе.

Для организаций, которые работают в сфере образования и здравоохранения, отменили льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу.

