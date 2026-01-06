Акт необязательного холуйства Алексей Копытько

6.01.2026, 16:59

2,552

Алексей Копытько

Как лидеры Центральной Азии откликнулись на выдумку Кремля.

Трамп заявил, что не верит в атаку на резиденцию Путина. Мол, как только услышал, был озабочен. А потом проверили – ничего не было. Т.е., Путин в очередной раз наврал, решил поиграть с Трампом в игры.

Думаю, в этой связи еще будут последствия.

Но интересен еще один сюжет.

После заявления Лаврова посольства РФ в странах пребывания получили задачу организовать кампанию осуждения вымышленного посягательства на тушку Путина. В результате чего акт необязательного холуйства совершили некоторые лидеры стран Центральной Азии.

Ибо на момент, когда они вышли с публичной позицией, уже было достаточно подтверждений того, что Россия врет.

Президентов Казахстана, Узбекистана и Таджикистана вызвали на звонок к Путину. На сайте Кремля есть сообщения из двух абзацев об этих звонках. Россия сформулировала так, мол, лидеры упомянутых государств специально позвонили Путину чтобы наперегонки выразить решительное осуждение «безрассудной выходки киевского режима».

На сайтах Токаева, Мирзиеева и Рахмона подача чуть иная. Во-первых, не упоминается, кто именно якобы атаковал резиденцию. Во-вторых, наиболее жестко нечто осудил Мирзиеев, Рахмон мягче, Токаев сместил осуждение в четвертый абзац, после ритуальных слов о двусторонних отношениях.

Кыргызстан сыграл иначе. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов выложил у себя на ФБ (запрещена в России) пост: «…Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на государственную резиденцию…». Настолько крайнюю, что не счел необходимым вляпываться в этот блуд лично. На сайте президента Кыргызстана никаких сожалений о Валдае нет.

Туркменистан отошел на еще более длинную дистанцию. Бердымухамедовы промолчали, с комментарием вышел МИД. Мол, обеспокоены сообщениями и подобные акции осуждаем, да.

Подоплека тут очевидна. Однако с помощью подобных актов принуждения к публичной лжи Россия сознательно превращает Центральную Азию в Среднюю.

Все это происходит на фоне чудовищного событийного ряда, который вроде как должен подталкивать лидеров ЦА к избирательности в прогибах перед Кремлем.

Уже после нового года (2 января) Узбекистан официально отреагировал на антимигрантский рейд в Хабаровске 12 декабря (!), в ходе которого были избыты выходцы из этой страны, один человек от побоев скончался. Его просто забили до смерти «правоохранители».

В тот же день было избито несколько десятков киргизов, которые работали водителями в местном автопарке.

16 декабря в одной из подмосковных школ одурманенный антигуманными идеями 15-летний подросток (публично выражавший свои взгляды, но никакое ФСБ и полицию это не волновало) зарезал 10-летнего таджика Кобилджона Алиева. Путин в Эрмитаже выразил соболезнования Рахмону.

Однако не хватит эпитетов, чтобы описать разгул просто звериного нацизма в российских пабликах, где открыто глумились над убийством ребенка. Более того – таджиков, которые выражали недовольство, начали задерживать за «разжигание межнациональной розни». А российские говорящие головы начали обвинять в случившемся «тлетворное влияние запада».

С Казахстаном иначе. В конце года Путин отряхнул пыль с бывшего елбасы – Нурсултана Назарбаева, публично отобедав с ним в Кремле. Позиции Назарбаева Кремль окончательно подорвал в ходе событий 2022 года (как раз на днях будет 4 годовщина Қаңтара). Путин не только обеспечил поддержку Токаеву, но и повязал его кровью. При этом Москва регулярно намекает президенту Казахстана, что ему всегда смогут найти замену.

Руководство РК последнее время критикуют за преследование инакомыслящих журналистов и публицистов, за общее ужесточение режима и копирование российских решений. Словно идет некая подготовка к закручиванию гаек в ходе анонсированной конституционной реформы и выстраивания «транзита власти».

В свежем интервью Токаев сказал, что о «транзите» говорить рано. Значит – самое время.

В Астане наверняка понимают, что именно в период чувствительных изменений Россия попытается ослабить и нанести удар. Задабривание Путина враньем не поможет – лидеры РК только больше увязнут.

Алексей Копытько, Telegram

