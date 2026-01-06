В Беларуси вводят очередное пенсионное новшество 6.01.2026, 17:06

Оно существенно ударит по людям.

В Беларуси в 2026 году появилось пенсионное новшество. Власти изменили налогообложения сумм, которые работодатели делают сотрудникам при выходе на заслуженный «отдых». На это новшество обратил внимание проект «Хризантема».

Речь идет о выходных пособиях, которые наниматели выплачивают при достижении работником пенсионного возраста. Эти выплаты не являются обязательными — они могут быть предусмотрены коллективным договором, соглашением или другими локальными актами организации как элемент социальной поддержки.

Обычно при выходе на пенсию сотрудникам могут делать разовые выплаты. Часть таких поощрений, включая единовременные денежные суммы и стоимость подарков, признается доходом работника и подлежит налогообложению.

Ранее государство устанавливало льготы для подобных выплат, рассматривая их как доходы социального характера, не связанные с выполнением трудовых обязанностей. Однако после изменений освобожденной от налога осталась только часть суммы — в пределах трех среднемесячных заработков. Все, что сверх этой нормы, придется облагать подоходным налогом.

