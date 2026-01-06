Politico: Украина и союзники почти согласовали ключевые документы о прекращении огня 6.01.2026, 17:25

Сейчас в работе находятся 6-7 стратегических документов.

Украина и ее союзники приближаются к согласию относительно пакета документов, которые будут регулировать прекращение боевых действий и условия послевоенного урегулирования.

Ключевым элементом договоренностей является совместный план ЕС и США, состоящий из 20 пунктов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщил высокопоставленный источник в Евросоюзе, сейчас в работе находятся 6-7 стратегических документов. Среди них - масштабный мирный план на 20 пунктов, разработанный совместно Брюсселем и Вашингтоном. Кроме механизмов прекращения огня, пакет включает соглашения о долгосрочных гарантиях безопасности и стратегию экономического развития Украины.

Важное условие реализации этих договоренностей - подписание документов всеми сторонами процесса, включая Россию.

Параллельно с этим, во время заседания 6 января так называемая «Коалиция желающих» намерена согласовать пять фундаментальных направлений поддержки Киева:

Мониторинг перемирия - создание механизма контроля за прекращением огня между Украиной и РФ.

Военная помощь - продолжение системной поддержки Вооруженных Сил Украины.

Многонациональные силы - размещение иностранного контингента поддержки на территории Украины после завершения активных боевых действий.

Защита от повторной агрессии - четкие обязательства союзников поддержать Киев в случае нарушения Москвой условий перемирия.

Оборонное сотрудничество - подписание долгосрочных двусторонних и многосторонних соглашений в сфере обороны.

Эти инициативы должны стать предохранителем от новых волн эскалации и обеспечить стабильность в регионе после подписания мирных соглашений.

