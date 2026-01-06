закрыть
6 января 2026, вторник, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: ВСУ извлекли уроки для своего послевоенного будущего

  • 6.01.2026, 17:31
FT: ВСУ извлекли уроки для своего послевоенного будущего

Главное — отказ от советской системы управления.

Независимо от того, когда завершится война с Россией, перед Украиной уже сегодня стоит ключевой вопрос: как построить новое государство — более сильное, свободное и устойчивое, чем то, которое подверглось агрессии в 2014 и 2022 годах. Авторитетные украинские эксперты считают, что ответ во многом кроется в опыте самих Вооруженных силах Украины, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

За годы войны украинская армия смогла не только выстоять против одной из крупнейших армий мира, но и стать образцом гибкости, технологичности и эффективности. Эти же принципы предлагается перенести в систему государственного управления и экономику.

Во-первых, речь идет о формировании «стартап-культуры» в государственных структурах: создании небольших автономных команд, способных быстро решать задачи, обходя избыточную бюрократию. Такой подход уже доказал свою эффективность в боевых подразделениях и в сфере цифровой трансформации.

Во-вторых, предлагается внедрить жесткую ориентацию на результат и прозрачную систему оценки эффективности. В армии успех измеряется конкретными показателями, которые влияют на распределение ресурсов и карьерный рост. Аналогичная модель может быть применена в гражданском управлении — от энергетики до борьбы с коррупцией — с открытыми отчетами и независимым аудитом.

Третьим приоритетом названы инвестиции в человеческий капитал и инновации. Украина удержала позиции благодаря изобретательности, развитию беспилотных технологий, применению искусственного интеллекта и анализу данных. В послевоенный период предлагается существенно увеличить финансирование образования, науки и исследовательской инфраструктуры.

Отказ от советских управленческих практик и ставка на инициативу и ответственность могут сделать Украину примером успешного восстановления — по аналогии с послевоенной Германией, Южной Кореей и Польшей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский