FT: ВСУ извлекли уроки для своего послевоенного будущего 6.01.2026, 17:31

Главное — отказ от советской системы управления.

Независимо от того, когда завершится война с Россией, перед Украиной уже сегодня стоит ключевой вопрос: как построить новое государство — более сильное, свободное и устойчивое, чем то, которое подверглось агрессии в 2014 и 2022 годах. Авторитетные украинские эксперты считают, что ответ во многом кроется в опыте самих Вооруженных силах Украины, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

За годы войны украинская армия смогла не только выстоять против одной из крупнейших армий мира, но и стать образцом гибкости, технологичности и эффективности. Эти же принципы предлагается перенести в систему государственного управления и экономику.

Во-первых, речь идет о формировании «стартап-культуры» в государственных структурах: создании небольших автономных команд, способных быстро решать задачи, обходя избыточную бюрократию. Такой подход уже доказал свою эффективность в боевых подразделениях и в сфере цифровой трансформации.

Во-вторых, предлагается внедрить жесткую ориентацию на результат и прозрачную систему оценки эффективности. В армии успех измеряется конкретными показателями, которые влияют на распределение ресурсов и карьерный рост. Аналогичная модель может быть применена в гражданском управлении — от энергетики до борьбы с коррупцией — с открытыми отчетами и независимым аудитом.

Третьим приоритетом названы инвестиции в человеческий капитал и инновации. Украина удержала позиции благодаря изобретательности, развитию беспилотных технологий, применению искусственного интеллекта и анализу данных. В послевоенный период предлагается существенно увеличить финансирование образования, науки и исследовательской инфраструктуры.

Отказ от советских управленческих практик и ставка на инициативу и ответственность могут сделать Украину примером успешного восстановления — по аналогии с послевоенной Германией, Южной Кореей и Польшей.

