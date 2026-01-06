Белорус придумал хитрый способ обмана маркетплейсов 1 6.01.2026, 17:40

3,090

Почти идеальная схема.

В Гродно парень несколько месяцев обманывал маркетплейс необычным способом. Подробности рассказали в городском отделении СК.

Начало истории – в октябре 2025 года. Житель Гродно был в поисках денег и вместо работы придумал схему кражи.

В теории она выглядела почти идеально. Белорус заказывал на маркетплейсе две вещи: дорогой оригинал и его бюджетную копию. Затем нужно было подменить товар на ПВЗ и забрать настоящий как поддельный.

Дальше товар можно продать в интернете за приемлемую цену, чтобы в итоге остаться в плюсе.

Простая, но эффективная схема заработала. Махинатор легко подменял вещи и забирал оригиналы, тогда как продавцу возвращались копии.

Белорус получил легкие деньги и поэтому быстро вошел во вкус. Для пущей конспирации он продавал вещи через аккаунт друга.

Однако «проработать» гродненец успел всего около двух месяцев, пока не был разоблачен.

Следователи установили, что действия злоумышленника причинили ущерб на Br4 тыс. Часть этих денег парень уже возместил.

Оказалось, что 25-летний житель Гродно ранее не привлекался к ответственности, имеет постоянную работу и живет с родителями.

Впрочем, следователи все равно возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса.

